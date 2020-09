Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A LAZIO – Con il campionato ai nastri di partenza, la Lazio prepara una lista di 25 uomini per affrontare la stagione. Inzaghi ha valutato i suoi durante tutto il ritiro di Auronzo e nelle successive amichevoli e ha preso le sue decisioni. Nell’elenco degli arruolati per questa Serie A, sorprende l’esclusione di Akpa Akpro e Djavan Anderson autori entrambi di un buon pre stagionale. I nomi di questa lista provvisoria sono stati resi noti da Valerio Cassetta, noto giornalista del Messaggero, via Twitter.

La lista dei 25

“La lista dei 25 giocatori sarà “provvisoria”, nel senso che il club potrà aggiornarla fino alla fine del mercato. Quella che verrà presentata a breve, salvo sorprese, sarà composta da quattro italiani (Acerbi, Immobile, Lazzari e Parolo), quattro cresciuti nel vivaio (Adamonis, Armini, Cataldi e Strakosha) e 17 fuori quota (Caicedo, Correa, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Milinkovic, Muriqi, Patric, Radu, Reina, Vavro, Bastos e Jony). Questi ultimi due sono in uscita e potrebbe essere sostituti. Non vengono conteggiati in questo elenco i giovani, dal ’98 in poi, (Andre Anderson, Raul Moro, Adekanye, Falbo e Jorge Silva), che potranno essere inseriti in qualsiasi momento. Stando a questa lista, non risultano i nomi di Akpa-Akpro, Casasola, Djavan Anderson, Durmisi, Di Gennaro, Lombardi, Kiyine, Lulic, Palombi, Proto e Wallace”.

#Lazio, la lista (provvisoria) di Simone #Inzaghi per la #SerieA ad ora. Da qui al 5 ottobre però potrebbero esserci novità pic.twitter.com/7Dysk6c39B — Valerio A. Cassetta (@ValerioCassetta) September 17, 2020

