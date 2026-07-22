Castagnini: “Artistico? Sì, lo stiamo valutando. Non possiamo sbagliare”

Il direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini, direttamente dal ritiro del club ciociaro al Terminillo, ha parlato a TMW del loro calciomercato e dell’interesse per Artistico della Lazio: ecco le sue parole.

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Le parole di Castagnini nell’intervista su Artistico al Frosinone

“Di Nardo e Artistico? Questi due attaccanti sono sul mercato, ne stiamo valutando molti, tra i quali loro. Dobbiamo cercare di prenderne due senza sbagliare. Taha del Twente è un giocatore che stiamo trattando, ma ancora non abbiamo definito niente”.

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