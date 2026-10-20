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Castellanos delude il West Ham: l’argentino perde il posto da titolare

Published

1 ora ago

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Castellanos delude West Ham

L’avventura di Valentin Castellanos al West Ham sta incontrando più difficoltà del previsto, il club inglese sarebbe deluso dal rendimento dell’ex attaccante della Lazio, acquistato lo scorso gennaio per 27 milioni di sterline.

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Castellanos perde il posto da titolare al west Ham

Come riportato da HammerNews, l’ex attaccante della Lazio, Taty Castellanos, non sta rispettando le aspettative del West Ham. Arrivato a gennaio dello scorso anno, l’argentino aveva chiuso la seconda parte di stagione con sei reti, alimentando l’entusiasmo del club e dei tifosi in vista dell’annata successiva. Le prestazioni recenti, tuttavia, non stanno confermando le aspettative, soprattutto sotto porta. Un rendimento poco incisivo che ha portato il centravanti a perdere il posto da titolare, aprendo nuovi interrogativi sul suo futuro agli Hammers.

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