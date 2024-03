Lazio - Frosinone, Castellanos Boom Boom: doppietta lampo del Taty

Tempo di lettura: < 1 minuto

CASTELLANOS DOPPIETTA FROSINONE LAZIO - 57 secondi. Questo il lasso di tempo trascorso tra l'ingresso e la rete realizzata dal Taty Castellanos in Frosinone - Lazio. Finita qua? Nemmeno per sogno. Passano altri cinque minuti e il numero 19 biancoceleste raddoppia e firma anche il gol del 1-3.

Castellanos entra e colpisce: doppietta in 5' al Frosinone

Castellanos ha vissuto cinque minuti di fuoco allo Stirpe. I primi dal suo ingresso in campo. Al 55:18 di Frosinone - Lazio, il centravanti argentino è entrato sul terreno di gioco e ha segnato il gol del momentaneo 1-2 al 56:05. Una risposta immediata, quella lanciata dal Taty, che conferma il momento d'oro dopo nemmeno 300 secondi. Al minuto 62, infatti, il numero 19 trova la sua prima doppietta in Serie A e timbra anche la marcatura del 1-3. Una ventata d'aria fresca per il club capitolino. Era dal 13 settembre 2015 che un subentrato non segnava una doppietta in maglia biancoceleste. L'ultimo a riuscirci fu Alessandro Matri in un Lazio-Udinese 2-0.