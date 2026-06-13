Castellanos: “Adesso gioco nella NBA del calcio”

Durante la trasmissione dedicata al calcio della tv argentina Yo Nunca Nunca, l’ex attaccante biancoceleste Valentin Castellanos ha rilasciato un’intervista dove è tornato sul suo periodo alla Lazio valutando le differenze tra Serie A e Premier League.

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Castellanos nella sua intervista ha parlato del periodo alla Lazio e dell’esperienza in Premier League

“Giocare in Premier League è pazzesco. Era il campionato in cui non avevo ancora giocato, perché avevo militato nella Liga e in Serie A, e questo era quello che mi mancava. Quando si è presentata l’opportunità di venire qui, ovviamente non ho esitato, perché a livello personale era qualcosa di davvero, davvero fantastico, ed era un sogno che coltivavo”.

“È uno spettacolo, è come l’NBA del calcio. Sì, credo che qui ti vedano come ‘Oh, sei un giocatore di Premier League, amico’. È molto diverso, sei di altissimo livello, capisci cosa intendo? E per me questo è spettacolare. Poi, come ho detto, i campi sono spettacolari, l’erba. Beh, per esempio, il campionato, e quando sei a quel livello nei grandi campionati, hai tutto questo, ma ti diverti molto. Mi diverto ancora.

Castellanos sulla Serie A

“La Serie A è molto difensiva, molto, molto difensiva. Da attaccante, l’ho trovata davvero dura perché è molto difensiva. Le squadre si chiudevano molto in difesa, il che significava che ripartivano spesso in contropiede. Non c’era molto gioco aperto; era più difensivo, più combattivo, più tattico. La Premier League è fisica, fisica al 100%. Sono 90 minuti di gioco, 90 minuti. Certo, devi essere in forma smagliante e mi piace perché da attaccante attacchi molto, hai molte più occasioni. Ad esempio, in Serie A hai tre o quattro occasioni a partita, e ti chiedono anche di segnarne una di queste quattro, e tu dici, ma è piuttosto difficile, sai?”.

Castellanos sul mate

“Il mio compagno di mate? Maxi Morales è argentino ed eravamo vicini di casa, quindi a volte andavamo alle partite insieme, andavamo agli allenamenti insieme. Trascorrevamo più tempo insieme, parlavamo, viaggiavamo insieme. Credo di aver condiviso molto con lui”.

“E poi, beh, Matías Vecino alla Lazio, e questo è qualcosa che succede spesso tra uruguaiani e argentini. Cerchi di stare sempre insieme, in viaggio o nella vita di tutti i giorni, condividendo sempre il mate”.

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