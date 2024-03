Castellanos: "Abbiamo preparato bene la partita contro la Juventus"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CASTELLANOS LAZIO JUVENTUS - Dopo Igor Tudor, anche Valentin Castellanos ha parlato alla vigilia di Lazio - Juventus. Ecco le sensazioni del Taty a poche ore dal big match dell'Olimpico, in programma alle ore 18:00 di domani, 30 marzo 2024.

Le parole di Castellanos alla vigilia di Lazio - Juventus

Valentin Castellanos presenta così Lazio - Juventus ai microfoni ufficiali biancocelesti: "Nell'ultima settimana abbiamo lavorato bene su ogni aspetto. Il mister punta molto sull'intensità e questo è importante per tutta la squadra".

Sul prossimo impegnativo ciclo di partite

"Ci aspettano tante partite complicate, a partire dalle prossime due contro la Juventus: conosciamo il valore dei bianconeri, dovremo pensare a fare il nostro gioco per cercare di vincere".

Sul doppio confronto con la Juventus

"Sicuramente sarà insidioso, però abbiamo preparato bene questa partita. Sappiamo quanto siano importanti i tre punti per noi e per i nostri tifosi".

Sulla fiducia acquisita dopo la doppietta al Frosinone

"I due gol nell'ultimo turno di campionato sono stati fondamentali per me e per la squadra. Segnare con questa maglia aiuta sempre, ancora di più dare una mano alla Lazio ogni minuto che gioco".

Su quanto la Serie A possa aiutarlo a strappare la convocazione con l'Argentina

"Mi può aiutare tanto, fare gol contro le difese italiane non è mai facile. L'Argentina è campione del Mondo in carica e ha una rosa piena di campioni, Entrare a farne parte è difficile, può accadere solo lavorando ogni giorno al massimo".