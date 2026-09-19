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Castellanos, che combini? Il Taty accusato di un gesto ignobile
È bufera sul Taty Castellanos, ex Lazio che ora gioca nel West Ham: durante il sentito derby contro il Millwall, l’attaccante avrebbe sputato contro il portiere avversario; qualora le immagini lo incastrassero, rischierebbe una lunga squalifica per gesto antisportivo.
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Castellanos è stato accusato di aver sputato contro il portiere avversario
L’episodio incriminato si sarebbe verificato al 65′ della partita del campionato inglese, sul risultato di 2-0 per il Millwall. Filip Marschall, portiere del Wall, aveva il pallone tra i piedi ed era pronto per il rinvio; Castellanos, allora, si è fatto avanti per pressare l’estremo difensore. Le telecamere hanno ripreso il portiere lamentarsi vistosamente, mostrando all’arbitro Paul Tierney una macchia sulla sua maglia, a sua detta di saliva.
Dopo il match, i giornalisti presenti al Dockers’ Derby sono stati informati che il Millwall aveva presentato un reclamo agli ufficiali di gara. Se la condotta di Castellanos sarà confermata, il rischio per lui è una squalifica fino a 6 giornate, come avvenuto in precedenza in Premier League per gesti di questo tipo.
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