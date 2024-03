Castellanos: "Questa vittoria è per tutti i tifosi"

Tempo di lettura: < 1 minuto

FROSINONE LAZIO CASTELLANOS - La Lazio vince contro il Frosinone dopo la dura settimana seguita dalle dimissioni di Sarri. Nel post partita Castellanos ha parlato ai microfoni di Dazn e Sky.

Le parole di Castellanos ai microfoni di Dazn nel post partita

"Questa partita l'abbiamo vinta per noi e per tutti i tifosi, sono felice. Bisognava trovare la serenità mentale e al mio gol ci siamo abbracciati perchè eravamo tornati ad essere felici. La squadr aha dato il massimo dall'inizio fino alla fine. Siamo tutti insieme la cosa più importante è la squadra e continuare insieme"

Le parole di Castellanos a Sky

"Questa vittoria è per tutti i tifosi, per la gente, per la nostra squadra. Sono felice. Pensiamo anche al prossimo allenatore che sarà importante per noi. La cosa migliore era vincere per noi come squadra. Mi aspetto di giocare un po' di più, ma la cosa fondamentale è per il gruppo"

Le parole ai microfoni ufficiali biancocelesti

"Siamo molto felici abbiamo vinto una partita difficile contro una grande squadra contro il frosinone. Ora abbiamo la pausa nazionali ma l’importante è che abbiamo vinto questa partita e provare a fare lo stesso la prossima contro la Juve".