Castellanos scalda il motore per un gran finale di stagione

Tempo di lettura: < 1 minuto

CASTELLANOS LAZIO - Dopo una stagione altalenante, Taty Castellanos ha intenzione di diventare il protagonista della parte finale del campionato per conquistare il posto in Champions e la Coppa Italia.

Castellanos si prepara ad un finale di stagione da protagonista nella Lazio

Una stagione condita da alti e bassi per abituarsi ad un nuovo tipo di calcio e ad un nuovo campionato. Castellanos ha avuto un po' di difficoltà fino ad ora ad ambientarsi e a dimostrare il suo talento. La staffetta con Immobile non ha giovato al suo rendimento, ma ora lo spagnolo sembra pronto per questo finale di stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, Taty dà il meglio di sé nella parte conclusiva del campionato. Nell'ultima stagione con la maglia del Girona, infatti, dal mese di marzo ha segnato ben 8 gol in 13 partite. La fiducia della società non manca, visto anche l'investimento importante fatto dal club biancoceleste.