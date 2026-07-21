Castiello: “Qui alla Lazio per me è sempre un’emozione indescrivibile”

La Lazio Women ha iniziato ufficialmente la preparazione in vista della nuova stagione e, al termine della seduta di allenamento nel ritiro di Celano, Antonietta Castiello ha così parlato ai microfoni ufficiali del club.

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Le parole di Castiello nell’intervista sulla Lazio Women

“Per me è sempre un’emozione indescrivibile, spero di continuare anche gli altri anni qui con la giusta grinta, la giusta passione e il giusto amore che ormai provo per questa società. Sicuramente, avendo una squadra completamente nuova, noi “vecchie” dovremmo essere brave a trasmettere quello che significa giocare con questa maglia. Le prime impressioni per ora sono buone, sono tutte pronte a lavorare e ad ascoltare il mister.

Ogni anno è importante fare gruppo, è l’arma in per conquistare qualcosa un po’ più in alto. Noi vecchie cerchiamo di fare il meglio per unire il gruppo e per far sentire a casa le nuove arrivate, di far capire che qui possono stare tranquille e essere loro stesse basta che ci sia rispetto, umiltà e dedizione. La prima cosa che mi viene da dire a chi arriva è “Se arrivi qui, apri la porta e ti senti a casa allora significa che hai fatto la scelta giusta”. Penso che ogni giocatrice che abbia deciso di rimanere o venire, pensa questo. Per chi vuole rinascere, ripartire o dare continuità alla propria carriera è nel posto giusto.

Obiettivi? A me non piace parlare prima, ogni stagione si decide giornata dopo giornata. Noi intanto, piantiamo delle basi per far si che la squadra si unisca e sia compatta e capisca che l’una per l’altra possiamo fare tanto. Poi capiremo quello che viene a metà stagione, ora è troppo presto”.

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