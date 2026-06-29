CALCIOMERCATO LAZIO
Dalla Spagna parlano di un interesse della Lazio per Andrés Castrìn
Andrés Castrìn è un difensore centrale classe 2003, attualmente in forza al Siviglia: ha un valore di mercato intorno ai 6 milioni di euro e alcuni intermediari lo hanno proposto ai biancocelesti, dal momento che è giovane e in scadenza di contratto: potrebbe diventare un nome caldo per la Lazio nel prossimo calciomercato.
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Castrìn del Siviglia è un giocatore che potrebbe diventare interessante per la Lazio
A detta del portale spagnolo javisfc.com, la Lazio ha un interesse nel giovane stopper, ma resta in attesa di vedere che cosa farà il Siviglia, che vorrebbe evitare di perderlo a parametro zero e potrebbe blindarlo entro le prime ore della finestra di calciomercato.
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