INTERVISTE
Castro stuzzica la Lazio: “Sogno una doppietta al derby”
Il neo attaccante della Roma Santiago Castro, ai microfoni del canale ufficiale del club giallorosso, ha voluto subito infiammare il derby con la Lazio promettendo una doppietta.
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Le parole di Santiago Castro riguardo al prossimo derby della Capitale.
“Nelle ultime due partite giocate qui ho fatto gol, ho preso anche una traversa e contro la Lazio ho segnato una doppietta. Adesso vogliamo continuare così, magari facendo due gol nel derby”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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