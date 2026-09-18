Connect with us

INTERVISTE

Castroman: “Gattuso sta facendo un miracolo senza tifosi”

Published

40 minuti ago

on

La Lazio festeggia un gol

In un’intervista con Radiosei, l’ex laziale Lucas Castroman ha parlato della situazione attuale in casa Lazio, facendo i complimenti a Gattuso per aver ottenuto determinati risultati nonostante l’assenza dei tifosi. Nell’intervento, ha trovato l’occasione anche per guardare in dietro alla sua carriera in biancoceleste.

Leggi anche: “Floriani Mussolini torna alla Spes Artiglio per far visita alla sua prima squadra

L’intervista a Lucas Castroman nella quale fa i complimenti a Gennaro Gattuso

“Gattuso e i ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario. Giocare senza tifosi non è normale. È come se andassi a scuola e nessun compagno ti saluta; oppure se mamma e papà non ti rivolgono la parola. Lo ripeto, per me Gattuso e la Lazio stanno facendo un vero miracolo”.

Castroman su come segue la Lazio

“La Lazio purtroppo non riesco a vederla, non avendo argentini in squadra qui non la trasmettono più. La seguo sui canali ufficiali ma non riesco a vedere le gare. In Argentina mandano l’Inter per Lautaro e la Juventus, ora che è tornato Nico Gonzalez. Quello che ci arriva è quello che riguarda la situazione con i tifosi. Senza voler prendere una parte, dico che nessuno può pensare di rappresentare la Lazio al 100%. La Lazio è una cosa che va oltre, supera i giocatori, i presidenti e anche chi c’è ora”.

Castroman sul suo passato

“Il gol al derby è la cosa più importante che ho fatto in carriera. Quando torno a Roma, mi fermano sempre e mi chiedono se sono Castroman, io non so come rispondere. Se me lo chiede un romanista dovrei dire no, sì se me lo chiedesse un laziale. Fu un gol importante perché loro, vincendo, avrebbero potuto festeggiare uno scudetto mentre noi eravamo ancora in campo”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI