Castroman: “Gattuso sta facendo un miracolo senza tifosi”

In un’intervista con Radiosei, l’ex laziale Lucas Castroman ha parlato della situazione attuale in casa Lazio, facendo i complimenti a Gattuso per aver ottenuto determinati risultati nonostante l’assenza dei tifosi. Nell’intervento, ha trovato l’occasione anche per guardare in dietro alla sua carriera in biancoceleste.

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L’intervista a Lucas Castroman nella quale fa i complimenti a Gennaro Gattuso

“Gattuso e i ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario. Giocare senza tifosi non è normale. È come se andassi a scuola e nessun compagno ti saluta; oppure se mamma e papà non ti rivolgono la parola. Lo ripeto, per me Gattuso e la Lazio stanno facendo un vero miracolo”.

Castroman su come segue la Lazio

“La Lazio purtroppo non riesco a vederla, non avendo argentini in squadra qui non la trasmettono più. La seguo sui canali ufficiali ma non riesco a vedere le gare. In Argentina mandano l’Inter per Lautaro e la Juventus, ora che è tornato Nico Gonzalez. Quello che ci arriva è quello che riguarda la situazione con i tifosi. Senza voler prendere una parte, dico che nessuno può pensare di rappresentare la Lazio al 100%. La Lazio è una cosa che va oltre, supera i giocatori, i presidenti e anche chi c’è ora”.

Castroman sul suo passato

“Il gol al derby è la cosa più importante che ho fatto in carriera. Quando torno a Roma, mi fermano sempre e mi chiedono se sono Castroman, io non so come rispondere. Se me lo chiede un romanista dovrei dire no, sì se me lo chiedesse un laziale. Fu un gol importante perché loro, vincendo, avrebbero potuto festeggiare uno scudetto mentre noi eravamo ancora in campo”.

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