CATALDI LAZIO – Continua la festa in casa Lazio dopo lo straripante debutto in campionato contro la Sampdoria. Al roboante successo per 3 a 0 in casa doriana ha contribuito anche Danilo Cataldi, entrato in campo al 76′ al posto di Milinkovic. Il centrocampista si può considerare il vero jolly della mediana di Inzaghi. Utilizzabile sia come regista che da mezzala, il ragazzo è pronto a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nelle rotazioni.

Cataldi: “Da oggi si pensa a La Partita”

E chissà che qualche minuto in più non possa essergli concesso già domenica prossima, nel derby contro la Roma. Cataldi, nato nella capitale e tifoso biancoceleste, sente in particolar modo la partita e nell’ultima stracittadina ha trovato anche il gol più bello della sua carriera. Danilo è già in clima derby, come testimonia l’euforico post che ha condiviso su Instagram: “Un grande modo per iniziare la stagione. Da oggi si pensa a La Partita. Insieme. Come sempre“. E poi un appunto ad Immobile: “Ciro paga sta cena per sta tripla cifra“. Serenità, entusiasmo, e tanta lazialità: la settimana del derby inizia nel miglior modo possibile.