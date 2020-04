Tempo di lettura: 2 minuti

CATALDI INTERVISTA – Questo pomeriggio, il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi ha rilasciato la seguente intervista ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste. Ecco le sue parole riguardo la quarantena, la possibile ripresa del campionato e non solo.

Le parole di Cataldi

“Sono a casa, si fa quel che si può ma sto bene. Il campo ci manca tantissimo, soprattutto il fatto di non poter vivere la squadra quotidianamente. Stando un mese a casa è ovvio che un po si accusa il colpo. È un momento particolare e penso che nessuno abbia mai vissuto una situazione simile.”

Gruppo

“Ci siamo sentiti un po di volte, sul gruppo di squadra invece scriviamo ogni giorno. In chat sento il capitano Senad che sta in Svizzera per svolgere il protocollo di recupero. Abbiamo un gruppo fantastico, anche in queste settimane c’è un affetto particolare.”

Allenamenti

“Allenarsi a casa è diversa, ma abbiamo dei protocolli per prepararci al meglio. Cerchiamo di tenerci in forma il più possibile per poi farci trovare in forma quando sarà il momento. Io ho un piccolo giardino e delle piccole attrezzature che mi permettono di prepararmi bene.



Stop e ripresa campionato

“È avvenuto in un momento per noi molto positivo. In queste situazioni però purtroppo non si può far niente. È una cosa molto spiacevole ma quando si ripartirà, e spero il prima possibile, sono convinto che la squadra possa riprendere da dove ha lasciato e sapremo farci trovare pronti. Abbiamo tutti voglia di ripartire, sappiamo quali sono i nostri obiettivi e dove vogliamo andare.”

Scudetto

“Farei di tutto per vincere lo scudetto con la Lazio. È una cosa talmente sottile che poi qualsiasi cosa che si dice a riguardo è una stupidaggine. Il campionato è la cosa più incredibile perchè dura 10 mesi e vincerlo significa aver avuto una costanza straordinaria. L’abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo è la Champions e in caso di ripresa ci dobbiamo distaccare prima di tutto dalla quinta e poi vedremo.”

Roma deserta

“Io non sono mai uscito di casa se non per fare la spesa. È una situazione surreale per tutti, Roma è sempre bella, ed io me la godo anche deserta.”

Punizioni

”Quando starò in campo cercherò di allenarmi sulle punizioni, è una cosa che mi è sempre piaciuta. A Riad è andata benissimo, a Genova era ancora più difficile.”

Quarantena

“Io sto giocando alla play station tutto il tempo. Quando mangiamo pulisco la cucina, ormai sono diventato un esperto. Adesso sto facendo un puzzle sul Colosseo per provare a mantenere la calma. Ogni tanto riguardo qualche partita sul telefono, altrimenti non ce la faccio. Soprattutto quando è una cosa forzata hai voglia di tornare a fare determinate attività.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.