Cataldi e Floriani, gli unici talenti sfornati dalla “cantera” biancoceleste

Il settore giovanile della Lazio, come della maggior parte delle altre squadre di Serie A, stenta a formare giocatori in grado di trovare spazio in prima squadra: nella rosa di Gattuso, solo Danilo Cataldi e Romano Floriani Mussolini trovano spazio.

LEGGI ANCHE: Biglietti Lazio Parma: tutti le info utili all’acquisto

Lazio, il settore giovanile non sforna talenti: solo Cataldi e Floriani hanno spazio in prima squadra

Come riporta TMW, sono passati i tempi in cui il settore giovanile della Lazio era una fucina di talenti. Oggi la situazione è diversa, e sempre meno giovani riescono a farsi strada partendo dalla “cantera”, fino ad arrivare alla prima squadra. Nella rosa allenata da Gattuso, infatti, ci sono solo due giocatori che sono riusciti a coronare il sogno di tanti piccoli biancocelesti: Danilo Cataldi e Romano Floriani Mussolini. Il primo ha l’aquila cucita sul petto, il secondo è pronto a reclamare sempre più spazio nello scacchiere tattico, dopo aver fatto esperienza in prestito. Gli altri prodotti giovanili che si stanno affacciando in prima squadra non possono vantare un ruolo di primo piano come i due compagni: il momento di Renzetti, Farcomeni e Serra non è ancora arrivato.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP