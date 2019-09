CATALDI – Partito in sordina, lo scorso anno Danilo Cataldi si è conquistato il posto di “prima riserva” nelle gerarchie di Inzaghi. Il centrocampista infatti, dopo due annate vissute in prestito è tornato nella capitale e nella scorsa stagione si è ripreso passo dopo passo la Lazio.

L’ombra di Parolo su Cataldi

Dopo l’addio di Milan Badelj direzione Firenze, Cataldi sembrava aver conquistato il posto di vice Leiva in mediana. Nelle prime partite di questa stagione però il tecnico biancoceleste ha preferito Parolo al romano. Come riporta il Corriere dello Sport, il 25enne non si è mai calato nel ruolo di regista ma ha ancora tempo per riuscirci.