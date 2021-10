Cataldi pronto a prendersi la Lazio: può essere lui l’arma in più di Sarri

- Advertisement -

LAZIO CATALDI RASSEGNA STAMPA – La vera sorpresa del campionato della Lazio, nonostante qualche fatica di troppo da parte degli uomini di Sarri, è Danilo Cataldi. Reduce da diverse stagioni tutt’altro che esaltanti con il mentore Simone Inzaghi, il centrocampista ex primavera quest’anno sembra già aver conquistato Maurizio Sarri, che dal canto suo lo ha schierato per un totale di 229 minuti in stagione.

Chance da titolare

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Danilo Cataldi, dopo aver sorpassato Escalante nelle gerarchie, starebbe puntando a prendersi la titolarità nel ruolo di Lucas Leiva, così da permettere al brasiliano di tirare il fiato visti i molti impegni ravvicinati. Ancora, però, è presto per dirlo, ma certamente il centrocampista ex Primavera può essere davvero l’arma in più di questa Lazio targata Sarri.

