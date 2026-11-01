Finalmente Cataldi: l’ovazione dell’Olimpico per il rientro dall’infortunio

Al 35′ del secondo tempo della partita fra Lazio e Cagliari, l’Olimpico esplode in un’ovazione per il rientro in campo di Danilo Cataldi, che dopo lungo tempo ha recuperato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori dallo scorso aprile.

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L’infortunio è alle spalle: Cataldi ha fatto il rientro in campo durante Lazio Cagliari

L’ultima volta che lo si era visto in campo era il 22 aprile 2026, in occasione della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Poi il lungo infortunio, l’operazione in Spagna, e un recupero che sembrava non avere fine. Oggi, più di sei mesi dopo, l’incubo infortunio può dirsi finito e l’Olimpico, seppur non al completo, ha potuto riaccogliere il suo beniamino.

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