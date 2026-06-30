Cataldi, biancoceleste a vita: aperte le trattative per il rinnovo

Danilo Cataldi si appresta a vivere un’altra stagione, l’ennesima, con la maglia biancoceleste fieramente addosso, e potrebbe essere l’ultima, data la scadenza del contratto nel 2027; tuttavia, le possibilità di un rinnovo dell’accordo sono elevate. Di seguito gli aggiornamenti sulle trattative per il prolungamento del rapporto.

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Rinnovo Cataldi, il centrocampista cerca l’ultimo contratto con la Lazio

Come riportato da il Messaggero, dopo Provstgaard è il turno del rinnovo di Danilo Cataldi. Il trentunenne è uno dei nove calciatori in scadenza di contratto nel 2027. Mentre gli altri potrebbero prendere altre strade, per il classe 1994 le possibilità di un prolungamento sono concrete e la scorsa settimana ci sono stati i primi contatti fra la società e Giuseppe Riso, procuratore del giocatore. Nessun accordo è stato siglato ma non c’è fretta: fra le parti c’è comunione d’intenti, sia il giocatore che il club non sono pronti a interrompere ora l’esperienza.

Cataldi cerca l’ultimo contratto in carriera

Il prossimo contratto potrebbe essere l’ultimo per Danilo, dato che il prossimo 8 agosto compierà 32 anni. Se così fosse, la carriera di Cataldi terminerebbe là dove tutto è iniziato, alla Lazio. In totale, se si considerano anche le giovanili, sono diciassette le stagione che il classe ’94 ha trascorso con i colori biancocelesti addosso, che sono diventati la sua seconda pelle. le possibilità che le pagine della sua eterna storia d’amore con l’aquila non finiscano nel 2027 sono concrete, il rinnovo è possibile.

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