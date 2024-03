Tempo di lettura: < 1 minuto

CATALDI SALUTA SARRI LAZIO- Danilo Cataldi saluta e ringrazia Sarri con una decida su instagram

Il saluto di Cataldi a Sarri

In oltre due anni e mezzo sotto la tua guida ho vissuto emozioni indimenticabili. Grazie ai tuoi consigli, ai tuoi insegnamenti e alla tua idea di calcio abbiamo raggiunto picchi inimmaginabili. È stato un onore e un piacere lavorare con te. Dispiaciuto per come è finita!

Grazie, grazie davvero Mister!