LAZIO CATALDI – Cataldi si è ripreso la Lazio. Il passaggio da promessa di grandi prospettive a semplice meteora sembrava essersi verificato con il suo calo di rendimento. I prestiti a Genoa e Benevento ne erano stati una normale conseguenza, ma il cuore del classe ’94 non ha mai smesso di battere per i colori biancocelesti. Danilo è tornato, ha accettato il ruolo di riserva e nonostante l’agguerrita concorrenza ha saputo ritagliarsi il suo spazio.

L’utilità di Cataldi

Come riporta la Gazzetta Sportiva, Danilo è diventato un vero e proprio jolly di centrocampo. Inzaghi può contare su di lui come vice Leiva ma non solo. Dalla partita casalinga contro l’Atalanta che segnò la rinascita della Lazio, in cui il suo ingresso in campo fu decisivo, l’ex Primavera ha mostrato tutte le sue qualità, anche balistiche con le due punizioni messe a segno contro Juventus e Genoa. Con gli infortuni di Leiva e Milinkovic, entrambi comunque sulla via del recupero, e con i tanti incontri ravvicinati che attendono i biancocelesti, Cataldi sarà ancora utilissimo alla causa laziale.

