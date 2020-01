Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CATALDI INTERVISTA – È tornato ad essere un giocatore importante per la squadra che ama da sempre. Danilo Cataldi sta vivendo un sogno, con la sua Lazio sempre più lanciata in campionato e un ruolo centrale per lui a centrocampo come vice Leiva. Il gol nel derby l’anno scorso e quello nella finale di Supercoppa quest’anno hanno ridato a Danilo quella fiducia che tanto gli era mancata negli ultimi anni. Il numero 32 ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Anch’io Sport in cui dichiara tutto il suo amore per la Lazio. Ecco l’intervista.

Il suo amore per la Lazio

“Non voglio cambiare aria, vorrei impormi con questa maglia che porto sin da bambino. Penso che il nostro centrocampo sia il più forte d’Italia dopo quello della Juve. Si può dare una mano anche entrando dalla panchina, lavorerò di più per cercare di guadagnare più spazio”

L’infortunio di Zaniolo

“Stavo guardando la partita, per queste situazioni non esiste colore della maglia che tenga. L’ho conosciuto in un piccolo stage della Nazionale, mi dispiace molto e non trovo neanche le parole. Spero si possa riprendere presto. Gli faccio un grosso in bocca al lupo”