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ALLENAMENTI FORMELLO LAZIO

Simpatico siparietto tra Cataldi e Zaccagni dopo l’allenamento

Published

3 ore ago

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Azione durante il ritiro

Mentre il ritiro della Lazio prosegue, e con esso la preparazione alla prossima stagione, il morale resta elevato e il clima disteso, come testimonia un simpatico siparietto che ha coinvolto il capitano biancoceleste, Mattia Zaccagni; il regista della squadra, Danilo Cataldi, e una tazza di caffè.

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Zaccagni, Cataldi e il siparietto in ritiro

Danilo Cataldi, in veste di barman, ha servito un caffè al capitano biancoceleste, dopo la sessione mattutina di allenamento, il quale ha evidentemente apprezzato il gesto, tanto da ringraziarlo pubblicando la scena in una storia sul suo Instagram.

Il momento, parte di una quotidianità comune a molti, conferma il clima sereno e disteso all’interno del gruppo, che tra un allenamento sotto il sole cocente e l’altro sta sviluppando un buon affiatamento.

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