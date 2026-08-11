Caudo: “Non c’è spazio per un Flaminio da cinquantamila posti”

Il professore ordinario di Urbanistica di Roma Tre Giovanni Caudo ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica in cui analizza la situazione dello stadio Flaminio.

LEGGI ANCHE: Euro 2032, non ci sarà il Flaminio nel novero dei cinque stadi

Il pensiero di Caudo sullo stadio Flaminio.

“Il progetto prevede la costruzione di un nuovo stadio sopra quello esistente. Non si tratta di un semplice intervento di adeguamento, ma di una modifica che ne cambia profondamente l’impianto architettonico. Considero significativo che la Soprintendenza, nel parere espresso nella conferenza preliminare, abbia chiesto chiarimenti proprio sulla tutela e la conservazione degli elementi di pregio dell’edificio.

La proposta della Lazio è legittima, ma urbanisticamente non è compatibile con il luogo in cui viene collocata. Il punto non è lo stadio in sé, bensì il rapporto tra l’intervento e il contesto urbano. Nel quartiere Flaminio, semplicemente, non c’è spazio per aggiungere uno stadio da 50 mila spettatori. Inserire un ulteriore polo di attrazione di queste dimensioni significa superare la capacità del quartiere di assorbire nuovi carichi urbanistici. Questa non è una valutazione ideologica”.

Caudo sul traffico che genererebbe la ristrutturazione del Flaminio.

“L’idea di Lotito della ZTL? Una regolazione più rigorosa del traffico sarebbe utile già oggi, accompagnata da un potenziamento dei trasporti. Ma una ZTL non può risolvere un problema di compatibilità urbanistica. Se il quartiere non dispone dello spazio necessario per assorbire i flussi generati da uno stadio di queste dimensioni, limitare l’accesso alle auto non elimina il problema, ne modifica soltanto le modalità”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

https://4b8535fe768eddccd57a19b0409c4f12.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-45/html/container.html

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP