CELTIC LAZIO – Giovedi 24 ottobre, la Lazio affronterà in Scozia, il Celtic. Come riporta un comunicato, presente sul sito dei neroverdi, sono già sold out i settori riservati ai tifosi gallesi. Rimane ancora disponibilità invece per i biglietti ospiti. Di seguito la nota ufficiale.

Il comunicato del Celtic

“I biglietti standard per la prossima partita casalinga del Gruppo E contro la Lazio (giovedì 24 ottobre), sono esauriti. Grazie ancora per il fenomenale supporto in questa competizione, nella quale la squadra di Neil Lennon cercherà di consolidare la propria posizione in testa al gruppo”.