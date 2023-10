Sorrentino: "Tre punti pesanti, ma non si è vista una bella Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CELTIC LAZIO SORRENTINO INTERVISTA - L'ex portiere Stefano Sorrentino analizza il successo per 1-2 della Lazio contro il Celtic in Champions League in un'intervista.

Sorrentino: "Il risultato giusto era il pari, ma tre punti sono medicina importanti"

Questa l'analisi fatta dall'ex portiere Stefano Sorrentino a Mediaset sulla vittoria della Lazio contro il Celtic: "Successo importante, tre punti pesanti, ma non si è vista una bella Lazio. Il risultato più giusto era il pari, è lontana dalla Lazio di Sarri ma tre punti sono una medicina importante".