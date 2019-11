LAZIO CELTIC LENNON – Si sta preparando il Celtic di Neil Lennon al match di ritorno contro la Lazio di giovedì prossimo all’Olimpico. La sfida è delicatissima, la squadra di Glasgow con una vittoria ipotecherebbe la qualificazione ai sedicesimi mentre i biancocelesti sono obbligati a vincere per continuare a sperare nel passaggio del turno. Gli scozzesi ci arrivano forse nel loro momento migliore avendo appena conquistato la Finale di Coppa nazionale ed essendo in testa alla classifica di campionato, mentre i biancocelesti non potranno contare sull’apporto della Curva Nord vista la squalifica. L’allenatore dei Bhoys si è detto soddisfatto ed ha così parlato al sito ufficiale del club.

Sul momento della squadra

“La vittoria in semifinale potrebbe essere un fattore, tutti i miei giocatori ora stanno bene mentalmente. Quando giochi bene, segni e produci il tipo di calcio che stanno giocando i miei ragazzi, vorresti solo continuare così. Non vorresti neanche allenarti, ma solo uscire e giocare ancora”.

Sulla Lazio

“Sarebbe una grande iniezione di fiducia andare a Roma e uscirne con un risultato positivo. Davanti a noi avremo una sfida titanica, conosciamo bene il valore della Lazio ma non è maggiore del nostro”.