CAMPIONATO EUROPEO NON VEDENTI – Dal 17 al 24 settembre, presso il centro di preparazione paraolimpica di Roma si svolgerà il campionato europeo di calcio per non vedenti. Il torneo garantirà alla prime due classificate di qualificarsi alle paraolimpiadi di Tokyo 2020. Questa mattina al Campidoglio presso la sala consiliare Giulio Cesare, si sta svolgendo la cerimonia d’apertura. Presente oltre a varie figure istituzionali e la sindaca Raggi, anche il presidente della Lazio Claudio Lotito. Il patron biancoceleste durante l’evento ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Le parole di Lotito

“Mi sono sentito in dovere di partecipare attivamente in questa iniziativa. Non voglio decantare quello che la Lazio ha sempre fatto. La Lazio incarna i colori olimpici. La Lazio dalla prossima partita consentirà a persone scelte dalla federazione di assistere alle partite dei biancocelesti allo Stadio Olimpico con l’ausilio dello speaker della nostra radio.”