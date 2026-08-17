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Cerracchio: “C’è solo un futuro ed è senza Lotito”
Dopo la sfida tra Lazio e Mantova di Coppa Italia, il giornalista Vincenzo Cerracchio ha condiviso sui social il proprio punto di vista sul momento biancoceleste e sul futuro che, con Claudio Lotito, sembra non esserci: questo il suo commento.
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Il commento di Cerracchio sul futuro della Lazio in mano a Lotito
“Anche i comici penosi possono dimettersi. Basta un rigurgito di dignità. Povera Lazio in balia di un trio di falliti. E poveri quelli che fanno ancora finta di credere a un domani possibile. C’è un solo futuro ed è senza Lotito”.
Anche i comici penosi possono dimettersi. Basta un rigurgito di dignità. Povera #Lazio in balia di un trio di falliti. E poveri quelli che fanno ancora finta di credere a un domani possibile. C'è un solo futuro ed è senza #Lotito— Vincenzo Cerracchio (@vincerrac) August 16, 2026
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