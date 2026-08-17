Cerracchio: “C’è solo un futuro ed è senza Lotito”

Dopo la sfida tra Lazio e Mantova di Coppa Italia, il giornalista Vincenzo Cerracchio ha condiviso sui social il proprio punto di vista sul momento biancoceleste e sul futuro che, con Claudio Lotito, sembra non esserci: questo il suo commento.

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“Anche i comici penosi possono dimettersi. Basta un rigurgito di dignità. Povera Lazio in balia di un trio di falliti. E poveri quelli che fanno ancora finta di credere a un domani possibile. C’è un solo futuro ed è senza Lotito”.

Anche i comici penosi possono dimettersi. Basta un rigurgito di dignità. Povera #Lazio in balia di un trio di falliti. E poveri quelli che fanno ancora finta di credere a un domani possibile. C'è un solo futuro ed è senza #Lotito — Vincenzo Cerracchio (@vincerrac) August 16, 2026

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