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Cerracchio: “Solo noi laziali sappiamo come il potere ti può schiacciare, ma non molliamo mai”

Published

2 ore ago

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Cerracchio indagine Lazio Lotito potere

Vincenzo Cerracchio, giornalista e tifoso biancoceleste, con un tweet su X ha commentato le notizie relative all’indagine della Procura di Roma per aggiotaggio, per poi condurre un’amara riflessione su come il potere ha cercato di schiacciare più volte la Lazio.

Leggi anche: Cucchi: “La Lazio ha limiti, ma anche margini di crescita. Mi godo il primato in classifica!”

Le parole di Cerracchio sull’indagine che coinvolge la Lazio

“Letti i giornali? Ascoltate radio e TV? La narrazione è univoca: complotto contro Lotito. L’ennesimo. La protesta dei tifosi? Poveri fessi trascinati dai complottisti. Solo noi laziali sappiamo come il Potere ti può schiacciare. Lo dice la nostra Storia. Ma non molliamo mai…”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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