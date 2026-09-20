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Cerracchio: “Solo noi laziali sappiamo come il potere ti può schiacciare, ma non molliamo mai”
Vincenzo Cerracchio, giornalista e tifoso biancoceleste, con un tweet su X ha commentato le notizie relative all’indagine della Procura di Roma per aggiotaggio, per poi condurre un’amara riflessione su come il potere ha cercato di schiacciare più volte la Lazio.
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Le parole di Cerracchio sull’indagine che coinvolge la Lazio
“Letti i giornali? Ascoltate radio e TV? La narrazione è univoca: complotto contro Lotito. L’ennesimo. La protesta dei tifosi? Poveri fessi trascinati dai complottisti. Solo noi laziali sappiamo come il Potere ti può schiacciare. Lo dice la nostra Storia. Ma non molliamo mai…”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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