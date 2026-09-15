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Cerracchio: “Indagine? Forse Lotito va bene a tutti, tranne a cinquantamila tifosi delinquenti”
Sull’indagine della Procura di Roma per aggiotaggio ai danni della Lazio del presidente Lotito, che vede coinvolti tra gli altri Bisignani e Masi, con quest’ultimo che si è dichiarato completamente innocente, ha detto la sua su X anche il giornalista Vincenzo Cerracchio. Ecco le sue parole.
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Le parole di Cerracchio sull’indagine per aggiotaggio della Procura di Roma
“Secondo le recenti narrazioni ci sarebbero dunque diversi personaggi pronti a “sfilare” in modo fraudolento la Lazio a Lotito. E nessuno invece che faccia un’offerta legale per acquistarla. Evidentemente Lotito va bene a tutti tranne a cinquantamila tifosi forse delinquenti…”.
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