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Cerracchio: “Indagine? Forse Lotito va bene a tutti, tranne a cinquantamila tifosi delinquenti”

Published

27 minuti ago

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Cerracchio indagine pressioni Lotito Lazio

Sull’indagine della Procura di Roma per aggiotaggio ai danni della Lazio del presidente Lotito, che vede coinvolti tra gli altri Bisignani e Masi, con quest’ultimo che si è dichiarato completamente innocente, ha detto la sua su X anche il giornalista Vincenzo Cerracchio. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Giordano: “Alla Lazio mancano qualità e gol in avanti per l’Europa”

Le parole di Cerracchio sull’indagine per aggiotaggio della Procura di Roma

“Secondo le recenti narrazioni ci sarebbero dunque diversi personaggi pronti a “sfilare” in modo fraudolento la Lazio a Lotito. E nessuno invece che faccia un’offerta legale per acquistarla. Evidentemente Lotito va bene a tutti tranne a cinquantamila tifosi forse delinquenti…”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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