Cerracchio: “Lotito ha trovato l’America nella Lazio e vuole tenersela”

Durante un’intervista ai microfoni di Radiosei, Vincenzo Cerracchio ha parlato dell’indagine della Procura di Roma e della protesta dei tifosi della Lazio nei confronti del presidente Lotito.

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L’intervista di Cerracchio sull’indagine e sulla protesta contro Lotito

Cerracchio sull’indagine

“Con un’indagine di cui non so nulla, non sono in grado di dare una risposta. Abbiamo il precedente, terminato dopo tanti anni con la piena assoluzione. Vediamo che succede, poi se fai un titolo o una notizia e il titolo sale devi vedere che cè dietro. Al momento non vedo molto di concreto”.

Sul futuro della Lazio

“Al momento, il titolo è salito solo dopo le parole di Lotito sul Flaminio o dopo le dichiarazioni sulla Borsa americana. Parlo da tifoso, se non cambia la situazione societaria la Lazio è condannata ad un ruolo secondario. Credo che quella attuale sia l’unica strada percorribile. Noi ricordiamoci che siamo la prima squadra di Roma. Io credo che nessuna mossa di Lotito venga fatta a caso. Anche le risposte al telefono le metto in un suo disegno, Lotito non è un ingenuo. Lotito ha trovato l’America nella Lazio e vuole tenersela”.

Su Lotito

“Lotito già ora vive sopra una soglia che noi non conosciamo. Perché non vendere a 600 milioni? Io francamente non mi meraviglio che lui non si metta a vedere se gli danno 500 o 600 milioni. Lui sta bene così, questa è la sua vita. Lui vuole apparire, vuole stare in mezzo alle cose, non vuole andare in pensione. Va considerato anche l’orgoglio di non andarsene a comando. Se all’inizio del suo arrivo la Lazio aveva bisogno di Lotito, ora è Lotito ad aver bisogno della Lazio. Lotito ti garantisce di vivacchiare. Anche la squadra di quest’anno rischia di non cadere in situazioni pericolose. Per tutta la vita dobbiamo vedere se riusciamo a battere Lecce, Udinese e Venezia? I nostri vicini stanno andando ad un’altra velocità, il paragone ora è stridente”.

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