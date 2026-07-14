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Cerracchio: “Lotito non vende? Laziali non cadete nella sua trappola”

Published

1 ora ago

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Cerracchio messaggio laziali Lotito

Il giornalista Vincenzo Cerracchio ha invitato i laziali, attraverso un messaggio condiviso su X, a non cadere nella trappola di Claudio Lotito che continua a chiudere la porta ad ogni spiraglio relativo alla possibile cessione della Lazio.

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Le parole di Cerracchio su Lotito nel messaggio dedicato ai laziali

“A quei finora pochi laziali che si lamentano (“questo non se ne andrà mai, vedete che non succede niente”) dico solo una cosa: state cadendo nella sua trappola. I fake, la spocchia e i dispettucci sono l’unica tattica che può mettere in campo, non fatevi logorare dalla fretta”.

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