Cesar accoglie Romagnoli all’Al Sadd: “Divertiti a giocare a calcio”

Manca solo l’ufficialità per il trasferimento di Alessio Romagnoli dalla Lazio all’Al Sadd: il difensore è stato salutato da un altro ex biancoceleste, Cesar, che attualmente collabora con il club qatariota.

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Romagnoli viene accolto all’Al Sadd dall’ex Lazio Cesar.

Alessio Romagnoli ha lasciato la Lazio in questa finestra di mercato per accasarsi all’Al Sadd. Il difensore nativo di Anzio è già nel centro sportivo del club qatariota, dove ha incontrato l’ex esterno biancoceleste Cesar, che l’ha accolto anche con un post sui social “Tutto ok per Alessio Romagnoli in Qatar, Doha. I contatti giusti! Divertiti a giocare a Calcio”.

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