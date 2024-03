Cesar: "Alla Lazio le colpe sono di tutti, c'è problema di gestione"

Tempo di lettura: < 1 minuto

CESAR SARRI LAZIO - Maurizio Sarri attraversa un periodo tra i più complicati da quando siede sulla panchina della Lazio. La quarta sconfitta consecutiva complica il cammino in Serie A dei biancocelesti. A tal riguardo, si è espresso l'ex terzino Cesar.

Cesar su Sarri: "Non mi è mai piaciuto più di tanto"

Queste le parole di Cesar a Sportitalia: "A me Sarri non è mai piaciuto più di tanto, non mi ha mai convinto. È vero che i giocatori non rispondo in campo, ma c'è un anche un problema societario di gestione. Non capisco tante scelte nella gestione direttiva, quando ci si trova in una strada dove si ottengono risultati importanti, in cui si prendono giocatori di un certo livello che vengono resi ancora più forti".

Sugli ultimi risultati

"Ci sono colpe di tutti, la Lazio purtroppo è inguardabile: vi sono atteggiamenti di superficialità, leziosi, manca la spinta che la Roma ha trovato con De Rossi. Questa stagione è iniziata male, soprattutto con alcune scelte".