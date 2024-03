Cesena - Lazio Women 2-3: rimonta di cuore delle biancocelesti

Tempo di lettura: < 1 minuto

CESENA LAZIO WOMEN TABELLINO - La Lazio Women lotta, soffre, finisce sotto e rimonta il Cesena nella ripresa, imponendosi per 2-3 sul Campo 1 dell'Impianto Sportivo Martorano. Una vittoria in trasferta fondamentale per le ragazze di Grassadonia, che battono la terza della classe e consolidano il primo posto in classifica. Le biancocelesti subiscono la rete in apertura di Tamborini, ma Eriksen rimette tutto in parità. Il gol allo scadere di primo tempo di Jansen poteva tagliare le gambe, ma una ripresa super ribalta tutto. Il rigore di Moraca pareggia, poi al 71` Gothberg firma il definito 2-3.

Serie B Femminile, il tabellino di Cesena - Lazio Women 2-3

CESENA (4-2-3-1): Serafino; Casadei , D`Auria, Groff, Cuciniello; Mak, Lampti (58` Catelli); Lonati, Jansen (83` Milan), Tamborini (69` Nano); Sechi (69` Calegari). A disp.: Marchetti, Nano, Risina, Galli, Amaduzzi, Milan, Catelli, Costa, Calegari. Allenatore: Alain Conte

LAZIO (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio (46` Adami), Mancuso, Reyes, Gothberg; Castiello, Eriksen, Colombo (46` Goldoni); Moraca; Visentin (85` Palombi), Popadinova (77` Hovmark). A disp.: Fierro, Ferrandi, Kuenrath, Varriale, Proietti. Allenatore: Gianluca Grassadonia.

Note

Marcatrici: 18' Tamborini (C), 19' Eriksen (L), 30` Jansen (C), 44` rig. Moraca (L), 71` Gothberg (L).

Arbitro: Enrico Eremitaggio (sez. Ancona).

Assistenti: Stefano Allievi - Gregorio Maria Galieni.

Ammoniti: 18' Grassadonia (L), 20' Pittaccio (L).

Recupero: 3` pt; 4' st.