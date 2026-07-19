CALCIOMERCATO LAZIO
Non solo Fares, tutti i calciatori in prestito da piazzare
Diversi calciatori sono tornati alla Lazio dopo le esperienze in prestito in giro per l’Italia e non solo. Il “solito” Fares ha ancora un anno di contratto con i biancocelesti, tutti gli altri nomi da piazzare nel mercato estivo.
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Tutti i calciatori in cerca di sistemazione, di ritorno alla Lazio dopo i vari prestiti.
Il mercato in entrata della Lazio passa anche dal piazzare i tanti esuberi rientrati a Formello dopo i prestiti della scorsa stagione. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sui nomi in questione.
Oltre a Mohamed Fares, il club capitolino sta cercando una sistemazione anche a Filipe Bordon, Alessandro Milani, Leonardo Di Tommaso e Davide Renzetti. Senza dimenticare Gabriele Artistico, che ha diverse richieste sia in Serie A, che in Serie B.
Redazione Lazionews.eu
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