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Cercasi difensore: spunta Chaloupek dalla Repubblica Ceca

Published

8 ore ago

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Chaloupek Lazio

Non basta l’arrivo di Frattesi per completare la Lazio, servono almeno un colpo in attacco e uno in difesa: l’ultimo nome per la retroguardia è ora quello di Stepan Chaloupek dello Slavia Praga. Ad avanzare l’indiscrezione è stato il portale ceco Infotbal.

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Lazio su Chaloupek: tutti gli aggiornamenti

La Lazio starebbe dunque continuando a lavorare per un ulteriore innesto almeno. Ora l’ultimo profilo per la difesa sarebbe quello di Stepan Chaloupek, centrale nel giro della nazionale ceca che ha disputato l’ultima stagione con addosso la maglia dello Slavia Praga. Bottino niente male per lui che solo in campionato ha totalizzato 4 goal e 3 assist. Ad oggi il classe 2003 rimane un possibile nome per il reparto arretrato.

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