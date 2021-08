Champions League 2021/2022: ecco tutti i gironi

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

CHAMPIONS LEAGUE GIRONI – Ci siamo, è tutto pronto per la Champions League 2021/2022. Le italiane impegnate sono Inter, Atalanta, Milan e Juventus. Il sorteggio per la 67a competizione consecutiva va in scena ad Istanbu. Di seguito i gironi.

I gironi di Champions League

Girone A

Manchester City

Psg

Lipsia

Club Brugge

Girone B

Atletico Madrid

Liverpool

Porto

Milan

Girone C

Sporting Lisbona

Borussia Dortmund

Ajax

Besiktas

Girone D

Inter

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff

Girone E

Bayern Monaco

Barcellona

Benfica

Dinamo Kiev

Girone F

Villareal

Manchester United

Atalanta

Young Boys

Girone G

Lille

Siviglia

Salisburgo

Wolfsburg

Girone H

Chelsea

Juventus

Zenit

Malmo