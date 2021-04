Tempo di lettura: < 1 minuto

CHAMPIONS LEAGUE BAYERN MONACO PSG PORTO CHELSEA – Le gare di andata dei quarti di finale di Champions League sono terminate. Ieri Manchester City e Real Madrid hanno battuto rispettivamente Borussia Dortmund e Liverpool, oggi a vincere sono stati il Psg e il Chelsea. I francesi hanno espugnato l’Allianz Arena per 3 a 2. Il Bayern Monaco, che era privo di Robert Lewandowski, era riuscito a rimontare il doppio svantaggio, ma poi ci ha pensato Mbappé a consegnare la vittoria ai suoi. Nell’altro quarto di finale il Chelsea ha superato il Porto con un 2 a 0 che fa ben sperare per il passaggio del turno. A segno sono andati Mount e Chilwell. Non resta che aspettare le gare di ritorno per scoprire le quattro squadre che si giocheranno le semifinali.

