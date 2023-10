La MOVIOLA di Celtic - Lazio: l'analisi degli episodi arbitrali

Tempo di lettura: 2 minuti

CELTIC LAZIO MOVIOLA - Dopo la sconfitta contro il Milan in campionato, la Lazio torna a giocare in campo europeo, questa volta contro il Celtic di Glasgow. L'arbitro designato per questo match, valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League, è il lituano Rumsas. Analizziamo di seguito le scelte del direttore di gara e dei suoi collaboratori, attraverso la moviola del match.

Primo tempo

1' - Partiti! Rumsas ha fischiato l'inizio di Celtic - Lazio.

6' - Fallo in totale ritardo di Johnston su Zaccagni. Manca qui il cartellino giallo per il numero 2 biancoverde.

12' - Vantaggio del Celtic. Tutto regolare il triangolo dei giocatori scozzesi che si conclude con il filtrante per Furuhashi, che batte Provedel. 1-0.

29' - PAREGGIO DELLA LAZIO! È Vecino l'autore del gol che sotto porta segna di testa. Rumsas ha convalidato giustamente la rete con la goal line tecnology. Hart aveva provato a salvare la sfera, che però era già entrata. Tutto regolare, 1-1!

45' - Un minuto di recupero.

45'+1 - Ammonizione per Phillips, che abbatte Immobile a metà campo. Giallo corretto, il primo del match.

45'+1 - Fine primo tempo.

Secondo tempo

46' - Ricomincia la partita a Celtic Park.

55' - Gomitata di Scales in faccia a Patric. Errore di Rumsas che non fischia fallo in attacco. E manca anche l'ammonizione.

60' - Ammonizione per proteste per Luis Alberto che richiedeva a gran voce un calcio di rigore. Giusto qui il giallo da parte di Rumsas: lo spagnolo ha esagerato.

74' - Ammonizione per Castellanos, che ha tentato di colpire il pallone al volo in rovesciata. Colpisce in faccia però un calciatore del Celtic. Giallo corretto, anche se discutibile.

80' - Annullato il gol del 2-1 al Celtic! Palma, marcatore, si trovava in posizione di fuorigioco dopo il tocco si Maeda. Scelta corretta, si resta 1-1.

90' - 6 minuti di recupero.

90'+3 - Giallo per Vecino che frena la ripartenza di Oh. Ammonizione corretta.

90'+5 - VANTAGGIO LAZIO! È Pedro a mettere il punto esclamativo sulla partita con un colpo di testa che ruba il tempo ad Hart. Tutto regolare, lo spagnolo si è mosso perfettamente in linea. 1-2!

90'+6 - Finisce qui la sfida: 1-2 per la Lazio.

Andrea Castellano