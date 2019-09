CHAMPIONS LEAGUE INTER – Termina 1-1 il match tra Inter e Slavia Praga. Apre il match Olayinka al 63’, pareggio nerazzurro al 92’ con Barella. Di seguito il tabellino del match.

Le formazioni ufficiali di Inter-Slavia Praga

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Slavia Praga (4-5-1): Kolář; Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil; Souček, Husbauer, Traoré, Stanciu; Olayinka; Masopust. All. Trpisovsky

I marcatori

63′ Olayinka, 92′ Barella

Gli ammoniti

39′ Ammonito: Hovorka (Slavia Praga)

54′ Ammonito: Asamoah (Inter)

66′ Ammonito: Lautaro (Inter)

90′ Ammonito: Soucek (Slavia Praga)

Le sostituzioni

48′ Lazaro (Inter) per Candreva

59′ Zeleny (Slavia Praga) per Traoré

71′ Barella (Inter) per Brozovic

71′ Politano (Inter) per Lautaro

79′ Yusuf (Slavia Praga) per Masopust

85′ Provo (Slavia Praga) per Olayinka