Tempo di lettura: < 1 minuto

CHAMPIONS LEAGUE RUMMENIGGE – Il Coronavirus ha stravolto tutte le competizioni sportive. Il mondo del calcio è stato chiamato a rivoluzionare tempi e modalità dei tornei nazionali ed internazionali. Le novità apportate ai calendari, però, sono ora studiate dalla politica del pallone per prendere in considerazione alcune modifiche. Tra queste desta curiosità la possibilità di disputare la fase finale della Champions League ad eliminazione diretta. Il Presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge è tra i favorevoli alla porposta, come ha dichiarato ai microfoni di Kicker.

Rumenigge sulla nuova formula della Champions League

“Ci sarà una riforma e vedrete: l’effetto dell’eliminazione diretta diventerà come una bomba per i tifosi. La modalità di questa finale a otto squadre avrà effetti clamorosi sui supporters. In una sfida andata e ritorno, vince sempre la più forte. Ma in 90 minuti può succedere di tutto, c’e’ più thrilling. Dovremo tener conto di questa formula, del fatto che il pubblico non cade dalla sedia per la fase a gironi, e che se bisogna incrementare qualcosa e’ proprio l’eliminazione diretta. In ogni caso, io sono per la qualità delle partite, non per la quantità”.

