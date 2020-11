Tempo di lettura: < 1 minuto

CHAMPIONS LEAGUE – La Lazio continua a marciare a tempo in Champions League. I biancocelesti restano al passo del Borussia Dortmund e si mantengono al secondo posto con solo un punto in meno dei tedeschi. La quarta giornata di Champions come prevedibile ha regalato parecchie sorprese, come la vittoria dell’Atalanta in casa del Liverpool, condite da prestazioni individuali ottime. A questo proposito la UEFA ha stilato la top 11 dell’ultimo turno della massima competizione europea. La doppietta rifilata allo Zenit e la grande prova di forza fisica e tattica hanno spinto i giudici a inserire anche Ciro Immobile nella formazione ideale.

Braithwaite & Immobile lead the attack in Matchday 4's #UCLfantasy Team of the Week! 👊#UCL | @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2020

