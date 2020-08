Tempo di lettura: < 1 minuto

MANCHESTER CITY SILVA CHAMPIONS LEAGUE – Continuano le sorprese nelle Final Eight di questa Champions League. Dopo aver eliminato la Juventus, infatti, il Lione conquista un pass per le semifinale battendo il Manchester City di Pep Guardiola, data tra le favorite per la conquista del trofeo. Spettatore per 84′ David Silva, subentrato a Rodri nel finale per tentare di raddrizzare una partita già indirizzata sui binari sbagliati. Non è bastato il suo ingresso con le sue verticalizzazioni pungenti, i francesi hanno battuto i citizens 3-1 spegnendo i loro sogni di gloria.

David Silva, addio amaro al Manchester City

Un addio amaro per David Silva che già agli ottavi di finale contro il Real Madrid aveva lasciato il suo stadio, l’Etihad, senza poter salutare i propri tifosi viste le porte chiuse. Sperava almeno di conquistare la “coppa dalle grandi orecchie”, trofeo mancante nell’imponente bacheca dello spagnolo, ma il sogno si è spezzato prima del previsto. Ora il futuro, il fantasista nelle prossime ore dovrà dare una risposta alla Lazio che sta facendo di tutto per portarlo a Roma, ma Lotito non aspetterà in eterno. Per lui anche tante offerte dall’estero, su tutte quella dei qatarioti dell’Al Sadd economicamente più consistente, starà a lui decidere se giocare ancora nella massima competizione europea, specie dopo l’ultima delusione.

