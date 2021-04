Tempo di lettura: < 1 minuto

CHAMPIONS LEAGUE NELA INTERVIST – L’ex difensore di Napoli, Roma e Atalanta, Sebastiano ‘Sebino’ Nela, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport sulla corsa alla Champions League. Secondo lui, è l’Atalanta la squadra favorita ad accedere ai gironi. Queste le sue parole sulle altre dirette concorrenti.

L’intervista di Sebastiano Nela

“Chi mi sembra più strutturato è il Napoli, che ha pagato più degli altri gli infortuni e il Covid, giocando per un periodo quasi senza attaccanti. La Lazio ha pagato i pochi cambiamenti nella rosa, mentre per la Roma è un discorso diverso. Occorre sintonia tra l’allenatore e un d.s. che non pensi solo alle plusvalenze”.

