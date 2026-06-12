Calciomercato Lazio, sfuma Chiarodia: ufficiale il rinnovo col Borussia Mönchengladbach

Iniziano a circolare con insistenza nomi per il calciomercato della Lazio e, soprattutto, per la difesa: uno degli ultimi in ordine di tempo riguarda quello di Fabio Chiarodia, centrale italo-tedesco classe 2005 del Borussia Moenchengladbach.

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Chiarodia alla Lazio? Ecco le ultime sulla trattativa di calciomercato

AGGIORNAMENTO 12 GIUGNO – Niente da fare per la Lazio. Il Borussia Mönchengladbach ha comunicato l’ufficialità del rinnovo di Fabio Chiarodia, il centrale italo-tedesco prolunga il suo contratto col club teutonico fino al 2028.

AGGIORNAMENTO 6 GIUGNO – Secondo il Messaggero, Chiarodia è più di un’idea per la Lazio. Gattuso lo vede in secondo piano rispetto a Diego Coppola del Brighton, ma lo apprezza più di Arnau Martinez, difensore del Girona. Qualora non si materializzasse la trattativa con gli inglesi, il centrale del Moenchengladbach diverrebbe la priorità per sostituire il partente Romagnoli.

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – Come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, Filippo Chiarodia è uno dei nomi sulla lista per il dopo Romagnoli. Il difensore azzurro di proprietà del ‘Gladbach piace alla dirigenza per caratteristiche e costi di gestione contenuti. Ieri sera l’esordio con la Nazionale maggiore del ct Silvio Baldini nella gara vinta contro il Lussemburgo.

Il nome lo aveva rilanciato il Corriere della Sera qualche settimana fa e, negli ultimi giorni, è tornato alla ribalta: stiamo parlando di Fabio Chiarodia, centrale difensivo classe 2005 di proprietà del Borussia Moenchengladbach. Nato in Germania, a Oldenburg, gioca però con l’Italia U21 e il suo sogno è quello di debuttare un giorno con la Nazionale maggiore.

Gioca attualmente in Bundesliga, è un difensore centrale capace di giocare sia in una difesa a quattro che una a tre. Può essere adattato come terzino sinistro e destro o, alla bisogna, anche da mediano. Ambidestro, è dotato di ottime qualità fisiche e atletiche, e risulta molto a suo agio negli anticipi e nell’impostazione del gioco dal basso.

Come scritto dal Corriere, l’affare sarebbe anche vantaggio per la Lazio in quanto – come U21 – non rientrerebbe nelle spese. Dal 2023 al Borussia, fino a questo momento ha giocato in tutte le competizioni ben 30 volte.

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