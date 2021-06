Chiellini: “L’Austria è una buona squadra. Mancini ci ha detto di divertirci”

- Advertisement -

ITALIA AUSTRIA CHIELLINI – Ormai manca poco all’inizio di Italia-Austria. Il match è valevole per gli ottavi di finale di Euro 2020. Giorgio Chiellini, nonostante non sarà della sfida, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Rai Sport e Sky Sport.

Intervista Chiellini: sulla partita contro l’Austria

“Cosa ci ha detto Mancini? Di divertirci, stare tranquilli e giocare come abbiamo sempre fatto. L’Austria è una buona squadra, quasi tutti giocano in Bundesliga. Ha ritmo, intensità, è molto brava a ripartire e farti male. Ne siamo consapevoli, cercheremo di sfruttare qualche difficoltà che possono avere in difesa. Ho buone sensazioni. Ho anche bei ricordi in questo stadio e cerchiamo di tornarci fra due settimane”.

Sull’inginocchiarsi

“Oggi credo che non ci sia nessuna richiesta. Quando capiterà qualche richiesta da altre squadre ci inginocchieremo per senso di sensibilità verso l’altra squadra e cercheremo di combattere il razzismo con iniziative della Federazione”.

Sulla mancanza dei tifosi

“Ci sono tanti italiani che abitano qua, ci mancano i nostri tifosi e speriamo che nelle prossime settimane la situazione migliori. Ci giochiamo una partita importante, arriviamo nel miglior modo possibile, vogliamo continuare a provare queste emozioni e farle provare ai tifosi che ci continuano a far sentire la vicinanza”.

Sull’input dato da Mancini

“L’input del mister è di fare quello che abbiamo sempre fatto con entusiasmo e spensieratezza, troppa tensione può bloccare. Non rischiamo di sottovalutare l’avversario, ma dentro di noi dobbiamo avere quel pizzico di follia”.

Sul proseguo del sogno

“Vincere per sognare, non per sperare. Abbiamo avuto la fortuna di vivere grandi emozioni a Roma, ora speriamo di tornare a Wembley tra due settimane. Con me? Sì, questa è l’ultima intervista pre partita, poi solo dopo”.