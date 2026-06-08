Chiesa, l’ultima suggestione di mercato porta a Liverpool

Il calciomercato aprirà i battenti ufficialmente il prossimo 29 giugno, ma già si stanno rincorrendo notizie e indiscrezioni molto interessanti in ottica Lazio: l’ultima in ordine di tempo riguarda Federico Chiesa, che vorrebbe tornare in Italia dopo la deludente parentesi al Liverpool.

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Calciomercato: l’idea Chiesa accende l’entusiasmo dei tifosi. Tutti gli aggiornamenti

Dopo due stagioni da comprimario in Premier, Federico Chiesa brama di tornare in Serie A per fare la differenza. Secondo quanto si apprende da Milannews24.com, diverse squadre del nostro campionato avrebbero drizzato le antenne per capire concretamente se sia possibile riportare il talentuoso esterno in Italia.

Fra queste ci sarebbe anche la Lazio. Si tratta più di una suggestione che di una vera e propria idea concreta, visti i costi dell’operazione. D’altro canto, il club capitolino potrebbe mettere Chiesa al centro del proprio progetto tecnico, aiutandolo anche a riconquistare la maglia azzurra. Milan, Como, Juventus e…Lazio, sarebbero alla finestra. Vedremo come si evolverà la situazione, noi di Lazionews.eu vi terremo aggiornati costantemente.

di Marco Fabio Ceccatelli

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